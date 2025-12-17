La conselleira do Medio Rural anima al sector a solicitar ayudas para la elaboración y comercialización de vino

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita la bodega Eduardo Rodríguez e Luz Cánovas - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha animado al sector a solicitar las ayudas, dotadas con 5,5 millones de euros, para la elaboración y comercialización de vino. La convocatoria está abierta hasta el 30 de enero de 2026.

Así lo ha destacado este miércoles en una visita a la bodega Eduardo Rodríguez e Luz Cánovas, situada en Castrelo de Miño (Ourense), que recibió el Acio de Ouro al Mellor Viño Branco en las Catas de Galicia 2025.

La conselleira remarca que estos apoyos sumados a la reestructuración del viñedo y a la promoción en terceros países conforman un paquete de 12 millones de euros.

Galicia cuenta con 10.000 viticultores, cerca de 500 bodegas, cinco denominaciones de origen y otras tantas indicaciones geográficas protegidas.