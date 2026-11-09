La conselleira do Medio Rural se reúne con ingenieros agrónomos para abordar vías de colaboración

La Conselleira Do Medio Rural, María José Gómez, Se Reúne Con Una Delegación Del Colexio Oficial De Enxeñeiros Agrónomos Encabezada Por Su Decano, Pedro Calaza
La Conselleira Do Medio Rural, María José Gómez, Se Reúne Con Una Delegación Del Colexio Oficial De Enxeñeiros Agrónomos Encabezada Por Su Decano, Pedro Calaza - XUNTA
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 9 noviembre 2026 16:06
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se ha reunido con una delegación del Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos encabezada por su decano, Pedro Calaza, de cara a buscar vías de colaboración.

La reunión tiene como objetivo abordar ámbitos de interés común para el rural gallego, además de retomar el diálogo sobre determinadas líneas de cooperación técnica e institucional tanto en el campo agroalimentario como en el de la movilidad de tierras y de la dinamización territorial.

En este encuentro en Santiago también ha participado la directora xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez.

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