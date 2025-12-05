La conselleira do Medio Rural ve "incomprensible" que la Fegamp rechace por "política" el convenio de desbroces

Archivo - La Xunta ha comenzado, a través de Augas de Galicia, la acometida de labores de limpieza y conservación en un tramo interurbano de 130 metros del río Pinicho, a su paso por el núcleo de As Telleiras, en Nigrán (Pontevedra). - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, tacha de "incomprensible" que la Federación Galega de Municipos e Provincias (Fegamp) rechace por "hacer política" el convenio con la Xunta para la limpieza de franjas secundarias de cara a prevenir incendios.

En declaraciones este viernes, la conselleira dice que le "sorprende mucho" esta decisión del ente municipalista tras tener el borrador "desde el 3 de octubre", ya que considera que el convenio "mejora lo que había", "salvo que se vea desde un punto de vista partidista".

Señala que el convenio "duplica el presupuesto", además que supondrá "tener más personal durante más tiempo trabajando" y "comprobando si esas franjas secundarias están limpias", así como "más parroquias priorizadas".

Gómez remarca que el convenio "sirve para ayudar a todos los ayuntamientos, especialmente a aquellos de menos de 10.000 habitantes", a mantener limpias esas franjas secundarias, así como a hacer las comunicaciones y también los procedimientos sancionadores. "No lo puedo entender", critica.

Incide en que hay que firmar este acuerdo en diciembre si quiere hace la ejecución de los trabajos de desbroce de biomasa a tiempo. "No dejaremos solos a los municipios, seguiremos adelante intentando tramitar este convenio", expone con el objetivo de mantener los 30.000 núcleos rurales protegidos frente a incendios.

"No puedo entender cómo después de vivir este verano la Fegamp está poniendo excusas, porque realmente considero que son excusas, de firmar un convenio que es beneficioso para los municipios", sostiene.

Apunta que en la reunión del pasado jueves de la Fegamp había alcaldes "de todos los colores políticos" que declararon que a título individual firmarían ese convenio". "No puedo comprender que un alcalde vaya a decir que firma un convenio que es beneficioso", dice, y que "el representante de todos los ayuntamientos se niegue a firmarlo".

Incide en que en temas de prevención "es importantísimo trabajar todos juntos", "colaborando con los ayuntamientos en una labor tan importante" para proteger núcleos rurales.