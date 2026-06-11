Constituida la comisión parlamentaria que va a analizar los precios lácteos - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Parlamento gallego que analizará los precios lácteos en Galicia ha quedado constituida formalmente este jueves.

Esta comisión especial que funcionará de forma no permanente tendrá a la popular Nicole Grueira como presidenta. Ariadna Fernández (BNG) será vicepresidenta y Lara Méndez (PSdeG) ejercerá de secretaria. La próxima reunión aprobará las normas de funcionamiento y el plan de trabajo.

Al respecto, Grueira "nace de una voluntad de los propios representantes del sector" para analizar una cuestión "fundamental". Promete un "trabajo muy riguroso y muy serio" acerca de un tema "muy importante" para "una potencia láctea" como Galicia.

Por su parte, la diputada socialista Lara Méndez ha reclamado que la comisión "no se dilate" porque los contratos se renuevan en agosto, además de criticar la reciente bajada de precios que se pagan a productores gallegos.

Mientras, en un comunicado, Unións Agrarias ha pedido colocar a los ganaderos "en el centro del debate" de estas sesiones parlamentarias. Denuncia la "impunidad" que sufren los productores gallegos ante "el abuso que la mayoría de industrias aplican en sus políticas de contratos".