Continúan los cortes de luz en Ourense a causa de los incendios, con interrupciones de más de 10 horas

Dos vecinas desveladas por la proximidad del fuego a Rebordondo (Cualedro), a 14 de agosto de 2025, en Monterrei, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La extinción de los incendios forestales ha obligado a llevar a cabo cortes de luz a lo largo de la provincia de Ourense durante esta semana con el fin de favorecer las labores de extinción. Esta situación se ha repetido de nuevo entre este sábado y domingo, tiempo en el que Verín estuvo sin luz durante alrededor de 10 horas y municipios de toda la provincia --próximos a fuegos-- continúan con incidencias eléctricas aún en resolución.

Según el mapa de incidencias de Naturgy, hay actualmente seis activas. En Vilamartín de Valdeorras, hay una desde las 17.06 horas del sábado y otra desde las 09.58 horas del domingo; en Vilardevós, se han notificado incidencias a las 01.55 horas y 13.01 horas, aún en resolución, y en Xinzo, hay una desde las 04.57 horas.

Además, en San Cibrao das Viñas, Naturgy informa de una incidencia desde las 22.58 horas, donde un incendio quema alrededor de 20 hectáreas en la parroquia de Rante.

Por otra parte, durante el sábado, desde las 16.00 horas hasta las 00.00 horas del domingo, el suministro eléctrico estuvo cortado en la estación de Verín --que suministra a varios municipios de la comarca--, según confirma a Europa Press su alcalde, Gerarde Seoane.

Esto se debe a que las líneas que suministran al municipio "atraviesan incendios", apunta el regidor. Vecinos apuntan que parroquias de Monterrei y Oímbra también sufrieron cortes de luz durante este tiempo.

Fuentes de Naturgy explican que a lo largo de estos días se procedió a cortar suministro en varias líneas de media y alta tensión en la provincia de Ourense, según lo requerían los servicios de emergencia. "La prioridad es favorecer las labores de extinción. Nos coordinamos con ellos para desenergizar cuando hace falta y que puedan trabajar en seguridad", exponen.