Controlado un conato de incendio dentro del Parque Natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés

Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio de Porto do Son, a 21 de septiembre de 2026, en Porto do Son - Agostime - Europa Press
OURENSE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Consellería do Medio Rural ha informado de que a las 20.35 horas de este martes se ha dado por controlado un conato de incendio forestal dentro del Parque Natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés.
En concreto, el fuego afecta a la parroquia de Randín, en el municipio ourensano de Calvos de Randín.
Según las últimas estimaciones, el conato afecta a una superficie de 0,03 hectáreas. En los trabajos de extinción se movilizaron un agente, dos brigadas, una motobomba y un helicóptero.
Por su parte, el incendio forestal registrado en la parroquia de Ribasieira, en Porto do Son, consiguió ser estabilizado a las 18,15 horas, pero ha calcinado una superficie de 45 hectáreas.