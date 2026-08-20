Controlado el incendio forestal de Ponteareas (Pontevedra), que arrasa 70 hectáreas, y extinguido otro en Lugo

Incendio de Ponteareas. - AYUNTAMIENTO DE PONTEAREAS

PONTEVEDRA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado el martes en Ponteareas (Pontevedra) está estabilizado desde las 20.49 horas de la tarde del miércoles y ha calcinado hasta ahora 70 hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural. Además, el fuego originado en la parroquia lucense de Bóveda quedó extinguido esta madrugada tras quemar 3 hectáreas.

El incendio del municipio pontevedrés se inició a las 17.30 horas del martes en la parroquia de Nogueira. A la mañana siguiente, poco después de las 09.30, la Xunta lo dio por estabilizado. Entonces, Medio Rural estimaba la superficie en 60 hectáreas, una cifra que en la última actualización calcula en 10 más.

Para su extinción se han movilizado a seis técnicos, 25 agentes, 37 brigadas, 29 motobombas, tres palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones. Entre los medios desplegados también estuvieron medios estatales, concretamente dos brigadas --BRIF Laza y BRIF Tabuyo-- y cuatro helicópteros.

EXTINGUIDO UN INCENDIO EN LUGO

Por otra parte, el incendio originado en la parroquia de Bóveda, cerca de la ciudad de Lugo, durante la tarde del miércoles quedó extinguido a las 00.38 horas de la madrugada del jueves.

En concreto se inició, a las 16.54 horas. El humo era visible desde diferentes puntos de la ciudad y causó alarma entre los ciudadanos por su proximidad. En las tareas de extinción participaron cinco agentes, 10 brigadas, seis motobombas, una pala, un helicóptero y dos aviones.