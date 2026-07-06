Controlado el incendio forestal de Xermade (Lugo), que afecta casi a 6 hectáreas

LUGO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal registrado a las 16,19 horas del domingo en el municipio lucense de Xermade ha quedado controlado y afecta a una superficie de 5,9 hectáreas.

Según han informado este lunes fuentes de la Consellería do Medio Rural, el fuego, registrado en la parroquia de Lousada, quedó controlado a las 20,40 horas de la tarde del domingo.

En su extinción participan seis agentes, 12 brigadas, siete motobombas, dos palas, un técnico, cuatro helicópteros y tres aviones.

Precisamente, la Delegación del Gobierno en Galicia señaló que por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se desplegó un helicóptero.