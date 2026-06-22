Controlado el incendio de A Mezquita (Ourense)

Labores de extinción de un incendio forestal, a 20 de junio de 2026, en San Vicente de Arganza, León, Castilla y León - Carlos Castro - Europa Press
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El incendio que afecta al municipio ourensano de A Mezquita desde el domingo se ha dado esta tarde por controlado.
Según ha informado Medio Rural, en base a los datos recabados hasta las 20.30 horas de este lunes, el fuego se ha dado por controlado a las 20.10 horas.
Las últimas estimaciones provisionales apuntan a una superficie afectada en Galicia de alrededor de 50 hectáreas. Para su extinción se han movilizado, por el momento, un técnico, 13 agentes, 23 brigadas, 15 motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros.
Además, continúa estabilizado el incendio de A Capela, en A Coruña, en ese estadio desde las 14.28 horas de este lunes. El foco se iniciaba a las 4.06 horas y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 30 hectáreas.
Para su extinción, se movilizaron dos técnicos, 15 agentes, 23 brigadas, 25 motobombas, una pala, tres helicópteros y dos aviones.