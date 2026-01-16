Convocadas las ayudas para compensaciones complementarias por lucro cesante y reposición de ganado

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de compensación complementarias por lucro cesante y ayudas para la reposición de ganado en explotaciones de bovino, ovino y caprino, que hayan tenido que llevar a cabo sacrificios obligatorios para erradicación de enfermedas.

De estas ayudas, dotadas con 125.000 euros, podrán beneficiarse las personas titulares de explotaciones en las que, por orden de la autoridad competente, se hayan llevado a cabo sacrificios obligatorios o destrucción de animales por sospecha o confirmación de la presencia de alguna enfermedad o por una actuación sanitaria oficial.

También se incluyen los casos de animales de esas especies que hayan muerto durante su manejo mientras se llevaban a cabo estas actuaciones, y los casos de muerte aplicada en el marco de un programa oficial de vacunación.

Las ayudas complementarias por lucro cesantes están destinadas a compensar el período de inactividad de las explotaciones en las que se determina su vaciado sanitario (sacrificio de todo el ganado), subvencionándose (en función de los márgenes medios brutos de las diferentes actividades productivas) tanto el período de cuarentana como los tres meses posteriores, encaso de que el ganadero no reponga en ese tiempo el ganado. Mediante las ayudas también se puede subvencionar la compra de animales para reponer a aquellos que se sacrificaron.

Las subvenciones pueden solicitarse desde este sábado, 17 de enero, y hasta el próximo 30 de noviembre de este año.