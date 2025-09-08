Las cooperativas podrán solicitar a partir del martes las ayudas de la Xunta para el uso equipamientos en común

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural ha convocado las ayudas para el fomento de la utilización de instalaciones y equipaciones en común. Estos apoyos, con un presupuesto de 410.000 euros en este 2025, pueden ser solicitadas por las cooperativas agrarias formadas por personas titulares de explotaciones agrarias a partir de este martes.

El Diario Oficial de Galicia ha publicado este lunes la convocatoria, de la que ha informado el gobierno gallego en un comunicado.

El objetivo, conforme ha detallado el departamento autonómico, es contribuir a la adaptación al cambio climático y a su mitigación, a través de la reducción de los gases de efecto invernadero e impulsando la gestión eficiente de recursos como el agua y el suelo.

El plazo para la presentación de solicitudes es de un mes a partir de este martes, día siguiente a la publicación. Serán elegibles las inversiones materiales e inmateriales que supongan una mejora del rendimiento global, la competitividad o la viabilidad de las explotaciones; como la reforma o construcción de instalaciones que supongan la mejora de las condiciones agroambientales, higiénico-sanitarias y de bienestar de los animales; la compra de construcciones agrarias en desuso; las inversiones para la gestión eficiente de los recursos agua, suelo y aire y en medidas de bioseguridad, entre otros.

Las aportaciones cuentan con un carácter plurianual y están cofinanciadas en un 60% con el fondo europeo agrario de desarrollo rural, en un 12% por la administración general del estado y en un 28% por la Xunta de Galicia. Así, el presupuesto para el año 2026 será de 1,64 millones de euros y de cerca de 4,1 millones para 2027.

El importe de la ayuda será del 40% de los costes, que podrá incrementarse hasta un máximo del 65% en función de la aplicación de diferentes criterios. En todo caso, la cuantía máxima de la ayuda se establece en 3 millones de euros.