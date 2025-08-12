Cortadas por completo la autovía AG-53 y la N-525 en Dozón por un incendio que amenaza casas

N-525 cortada por el fuego en Dozón - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

PONTEVEDRA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno ha informado de que se ha cortado totalmente tanto la autovía AG-53 (empleada para conectar Santiago con Ourense), punto kilométrico 59, como la carretera N-525 a su paso por Dozón (Pontevedra), kilómetro 275, por un incendio en Situación 2.

La Consellería do Medio Rural ha activado la Situación 2 por un incendio activo que amenaza casas en el núcleo de Castro.

Además, la conexión entre Santiago y Ourense también está cortada en tren, sin circulación por un incendio con varios focos próximos a la vía en la ciudad de As Burgas que ha obligado a desalojos de vecinos en Seixalbo.

El Centro de Coordinación de Medios está ubicado en el polígono de Dozón y el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en el edificio administrativo de la Xunta en Pontevedra.

En el operativo participan patrullas de Guardia Civil de Lalín, Vila de Cruces y Seprona de A Estrada, así como efectivos de Ourense por tratarse de un área limítrofe, además de los efectivos de Medio Rural.