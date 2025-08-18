Corte temporal de agua en Xinzo de Limia (Ourense), uno de los municipios afectados por la ola de incendios

Extinción del incendio declarado a partir de la vía del tren en Seixalbo, en un terreno en el que ardieron varias colmenas - ROSA VEIGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xinzo de Limia ha informado de un corte temporal de agua en varios lugares del municipio ourensano.

Según explican, se debe a una avería en la red general, por lo que se ha procedido al corte hasta su "completa reparación".

Las zonas afectadas son Damil, Parada de Ribeira, Rebordachá, Paredes, Moreiras, Faramontaos, San Pedro, Laroá, Avda. Portugal, Aqueirugás y Mosteiro de Novás.

El corte llega mientras el municipio se ve afectado por un incendio forestal desde el pasado viernes, originado en la localidad de Gudín y que se unió al iniciado el martes en Oímbra. Según las últimas estimaciones, el incendio afecta a una superficie estimada de 12.000 hectáreas.

Para su extinción se han movilizado 18 técnicos, 91 agentes, 127 brigadas, 82 motobombas, cuatro palas, cinco unidades técnicas de apoyo, 17 helicópteros y 29 aviones. Participan además efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).