La cosecha de la patata en Galicia afronta una previsión de caída del 25% este año

Archivo - Parcela inundada, antigua laguna de Antela, en Piñeira Seca, a 16 de mayo de 2025, en Xinzo de Limia, Ourense, Galicia (España). Cientos de productores de la comarca ourensana de A Limia temen por la cosecha de la patata al no poder iniciar la s - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

OURENSE 22 May. (EUROPA PRESS) -

El sector de producción de patata en Galicia afronta una previsión de campaña del 25% este año tras los temporales de inviernos que dejaron las tierras inundadas durante meses, por lo que se espera una "fuerte pérdida".

Así lo apunta Unións Agrarias, que recuerda que en 2025 ya se vivió una recorte del 32% respecto a la producción de 2024.

Galicia produce 289.000 toneladas anuales, lo que supone el 15% del total de España. Emplea unas 18.000 hectáreas, que se traduce en el 28% de terreno dedicado en todo el Estado a patata. A Limia, Bergantiños y Betanzos aportan el 27% de la actividad del sector.

Unións Agrarias advierte de que las previsiones de este año "son especialmente preocupantes", además de que los lineales de distribución están "aprovechando para introducir patata de fuera, incluso extracomunitaria". No obstante, valora que Mercadona haya retirado las patatas procedentes de Israel tras ser advertida de esta "grave situación".

En un contexto de bajada de precios en origen y aumento de costes de producción por los conflictos bélicos en materia de fertilizantes o combustibles, las adversidades meteorológicas de los últimos meses han complicado más la situación. Y es que las cotizaciones en ocasiones apenas superan los 12 céntimos por kilo.

Por todo ello, el sindicato agrario reclama a las administraciones que vigilen la entrada de patata foránea ante la sospechas de que se fuerce a productores a ventas a pérdidas, con el fin de que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria.