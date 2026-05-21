CSIF denuncia falta de medios y plantillas preparadas para combatir los incendios: "Sánchez juega con fuego"

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que "España afronta otro verano sin medios ni plantillas adecuadas para prevenir los incendios forestales", por lo que ha interpelado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por este motivo. "Sánchez juega con fuego", asegura la responsable de política autonómica del sindicato, Elena Moral.

"España afronta otro verano sin medios ni personal suficiente para prevenir los incendios. Hay carencias en prácticamente todas las comunidades (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña)", enumera Moral, que también hace referencia a las "plantillas envejecidas, jubilaciones sin cubrir, vehículos obsoletos y exceso de voluntarios sin preparación"

Por ello, ha pedido "dejar la política a un lado" y ponerse "las pilas con medios, recursos y coordinación". "No nos podemos volver a encontrar con las mismas situaciones y cometer los mismos errores que en temporadas pasadas. Solo hay que ver el cambio climático y las altas temperaturas que estamos teniendo a estas alturas de año", ha apostillado.

Las principales carencias detectadas por los delegados CSIF en las comunidades autónomas es la falta de personal (sobre todo en las brigadas forestales), medios insuficientes y una ausencia grave de coordinación y planificación entre las diferentes administraciones, añade el sindicato en un comunicado.

En concreto, en materia contraincendios han requerido que los dispositivos se adapten a los territorios y masas forestales en cada comunidad autónoma. En este sentido, CSIF denuncia que ha detectado falta de personal en las brigadas forestales, personal de prevención para tareas de limpieza y falta de equipos de protección individual.

Por CC.AA, alerta de que en Castilla y León "la situación es especialmente preocupante, con un operativo que sigue exactamente en el mismo punto que el pasado verano, sin refuerzos ni mejoras y sin planes de prevención implementados en invierno".

El sindicato lamenta que el déficit de personal "es crónico" y subraya que la parte pública del operativo no se ha reforzado y las bolsas de empleo están caducadas, "lo que obligará a cubrir vacantes llamando a demandantes de empleo sin experiencia ni preparación". En la parte privada, asegura que no se reconoce la categoría de bombero forestal y los procesos selectivos se realizan a apenas 15 días del inicio del periodo de riesgo alto, "lo que hace imposible que estas personas conozcan el territorio o el funcionamiento del operativo".

Mientras, en Castilla-La Mancha, CSIF denucia que la campaña de extinción de incendios conlleve una elevada temporalidad en la plantilla de bomberos forestales de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam), lo que repercute de manera muy negativa en las tareas de prevención. En concreto, de los 2.200 trabajadores en plantilla, sólo 1.500 desarrollan su labor durante todo el año.

Además, ve "insuficiente" el aumento de 96 a 103 días la actual campaña de extinción, al considerar que debería extenderse al menos seis meses.

En Comunidad de Madrid, ha señalado que se espera cerrar en breve un acuerdo con los agentes forestales, que cuenta actualmente con apenas 230 efectivos frente a los 453 comprometidos desde la Administración Autonómica. En cualquier caso, a pesar del reciente anuncio de incorporar 90 más, considera que el número de efectivos sigue siendo "claramente insuficiente".

Por este motivo, piden al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se agilicen los procesos selectivos para que no se demoren más de cuatro años, como sucede en la actualidad, además de reclamar la aplicación del Estatuto básico a los bomberos forestales, y la ordenación de su categoría, estructura salarial y cobertura de vacantes.

En Cataluña, considera que los principales problemas en los dispositivos contra incendios son la falta de personal y la dependencia excesiva de voluntarios (ADF), sobre todo en muchas zonas rurales, "que carecen de la formación y preparación necesaria".

En esta comunidad, alerta de que el sistema preventivo depende de voluntariado y constata una "desigualdad de recursos entre comarcas", con algunas agrupaciones "muy profesionalizadas mientras otras sobreviven con pocos medios". A su juicio, la capacidad preventiva cae en las zonas con tejido rural debilitado o despoblación.

En Comunidad Valenciana, los delegados de CSIF han detectado plantillas cortas (no se cubren las jubilaciones que se producen en bomberos y agentes medioambientales) y piden incorporar nuevos vehículos, pues muchos tienen más de 20 años o no se encuentran operativos.

En Andalucía, afirma que los equipos de trabajo están "incompletos por la falta de incorporación de eventuales para la campaña de verano" y consideran que la situación se complica por "los problemas de coordinación para simultanear la lucha contra varios incendios y la fatiga acumulada del personal".

En Aragón, CSIF denuncia que los refuerzos previstos para este verano en el dispositivo de prevención de incendios aún no han sido contratados mientras que en Extremadura asegura que, gracias a las presiones de CSIF, se ha incorporado un cuarto avión anfibio en la lucha contra los incendios forestales; y se prevé la creación de 85 nuevas plazas de bomberos forestales para todo el año, que se sumarán a los 138 bomberos conductores que han pasado a tener jornada completa.

En Galicia, CSIF exige la cobertura de la totalidad de los puestos estructurales del dispositivo pues siguen sin cubrirse parte de las plazas existentes. Además, denuncian que "la Xunta volverá a externalizar, a través de la empresa pública SEAGA, una parte del dispositivo, con la contratación de 42 brigadas de bomberos forestales mediante una encomienda de gestión".

Además, CSIF reclama la ampliación a todo el año del período de prestación de servicios de los más de 1.000 puestos estructurales de personal laboral fijo discontinuo del Servicio de Prevención de Incendios, cuyo periodo de trabajo actual es de nueve meses.

En Asturias, afirma que existe "bastante descoordinación" dentro del Servicio de Agentes Medioambientales en labores de vigilancia. Añade que no se ha realizado una planificación previa de los servicios y la plantilla tiene una tasa de interinidad que ronda el 40%, además de falta de medios tecnológicos como drones o cámaras térmicas.

Por último, en La Rioja, CSIF denuncia que "las plantillas siguen sin reforzarse, los medios técnicos son escasos y desfasados (algunos vehículos tienen más de 25 años e incluso agujeros en el suelo tapados por cartones) y se carece de un plan de prevención". Como resultado, afirma que no se están realizando desbroces o limpia de pistas que dan acceso a los montes, por lo que se incrementa el riesgo de incendio.