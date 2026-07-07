Cuerpos policiales se coordinan en Ourense frente a los incendios este verano

Provincial de Coordinación Policial de Loita contra os Incendios Forestais - XUNTA

OURENSE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Xunta, Gobierno central y administraciones locales, así como miembros de miembros de diferentes cuerpos policiales, han mantenido un encuentro este martes para coordinarse frente a los incendios forestales de este verano.

Así, ha quedado constituida la Comisión Provincial de Coordinación Policial de Loita contra os Incendios Forestais para la campaña de este año 2026.

El objetivo de esta reunión, que se celebra todos los años en el marco de la campaña de alto riesgo, es el diseño de actuaciones conjuntas entre administraciones en materia de prevención y lucha contra los fuegos forestales.

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, ha destacado que el Pladiga 2026 recoge la mayor inversión de su historia con un montante de algo más de 213 millones de euros, un 18% más.

El dispositivo de lucha contra incendios previsto este año en la provincia ourensana es similar, en líneas generales, al del pasado ejercicio en cuanto a número de efectivos. Estará formado por las brigadas autonómicas y municipales, los parques de bomberos y los grupos de emergencia supramunicipal (GES).

A estos medios hay que añadir la Unidad Militar de Emergencias (UME), los miembros de la Guardia Civil del Seprona, la Policía Autonómica y Nacional, así como miembros de los equipos de investigación, "siempre bajo el mando único de la Xunta de Galicia", señala Pardo.