Declarada Situación 2 por proximidad a núcleos del incendio sin control de Quiroga, que arrasa 320 hectáreas

Archivo - Un avión anfibio apaga fuego del Ejército de Aire durante los ensayos previos del próximo 12 de octubre, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). En el desfile aéreo del Día de la Fiesta Naciona participarán 45 aviones y 29 helicópteros. Un t - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LUGO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha declarado la Situación 2 en el incendio forestal de Quiroga (Lugo), que continúa sin control, ante la proximidad del fuego a los núcleos de Casa do Vello, As Barxas y Penarrubia.

Este incendio se inició en una zona de monte a las 15,25 horas del pasado martes, en la parroquia de Pacios da Serra, y que se extendió en una jornada de fuerte viento. Según las últimas estimaciones de Medio Rural, arrasa 320 hectáreas.

En las tareas de extinción han participado de forma acumulada desde el inicio: 12 aviones, siete helicópteros, 35 motobombas, 39 agentes y 49 brigadas, entre otros.

El Ministerio para la Transición Ecológica, por su parte, ha informado del envío de cuatro medios aéreos. En detalle, los medios desplegado por el Ejecutivo central son dos aviones anfibios FOCA, dos helicópteros bombarderos y una brigada helitransportada.

Asimismo, el Gobierno central destaca que trabaja "de forma coordinada con el dispositivo autonómico" para apoyar la tareas de extinción.