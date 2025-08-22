Declarado un incendio forestal en Carballedo (Lugo) con situación 2 por proximidad a población

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural ha declarado un nuevo incendio forestal este jueves por la noche en el concello de Carballedo, en la parroquia de Cova, en la provincia de Lugo, con situación 2 como medida preventiva.

Así ha informado la cuenta '085' de la Xunta en un mensaje en 'X', donde ha señalado que las llamas se encuentran próximas a la localidad de Oleiros.

La oleada de incendios que desde hace dos semanas afecta a Galicia calcina ya 87.840 hectáreas en fuegos no apagados y registra dos nuevos focos en Vilaboa y Oia, ambos en la provincia de Pontevedra, según informó la Consellería.