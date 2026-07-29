Declarado otro incendio forestal en Boborás (Ourense), el cuarto este verano

Incendio en el lugar de Salceda, parroquia de Cameixa, en el municipio ourensano de Boborás, a 29 de julio de 2026 - EUROPA PRESS

OURENSE, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo incendio forestal se declaró la noche de este martes en Boborás, el cuarto que se registra este verano en este ayuntamiento ourensano.

En concreto, el fuego se declaró sobre las 23.00 horas del martes y trabajan en su extinción un agente, dos brigadas y dos motobombas, según informaron a Europa Press fuentes de la Consellería de Medio Rural.

Vecinos de casas próximas al lugar de las llamas trasladan que el origen podría estar en la caída de un pino sobre una línea eléctrica. Fuentes municipales informan de que, pasada la medianoche, el fuego está en vías de ser controlado.

Las llamas también llegaron la noche de este martes al monte en otro incendio que partió de una casa deshabitada en la parroquia de Moreiras, también en el municipio de Boborás. En este caso el fuego pudo ser extinguido pasada la medianoche, según confirmaron fuentes municipales.

TRES INCENDIOS FORESTALES ANTERIORES

El pasado lunes, cerca de las vías del tren, otro incendio forestal afectó a la parroquia de Xurenzás, por lo que se investiga si se debió al paso de un tren. Hace 11 días había quedado extinguido otro fuego en esta misma parroquia, tras calcinar 19 hectáreas, en un fuego que quemó en ese caso el castro de Xurenzás.

En la noche del sábado 13 de junio se había declarado otro incendio que llegó a estar cerca de casas, lo que obligó a decretar la situación 2 como medida preventiva por su proximidad al núcleo de Vecoña, en la parroquia de Moreiras. Este fuego se dio por extinguido transcurridos cuatro días desde que fue provocado por un rayo y calcinó una superficie de 277,58 hectáreas, de las que 210,19 eran rasas y las 67,39 restantes de arbolado.