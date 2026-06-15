Desactivada la Situación 2 del incendio de Boborás al dejar de correr peligro las casas

Vecina de Gabián observa las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense, Galicia (España). La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha informado de un incendio forestal activo que se inició a las 2 - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha decidido desactivar la Situación 2 del incendio de Boborás (Ourense) al dejar de correr peligro las casas.

Esta decisión se ha tomado a las 17,34 horas de este lunes, en un fuego que ha arrasado 230 hectáreas, según las estimaciones provisionales de la Xunta.

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, ha explicado que el pico de calor de este lunes dificulta las tareas de extinción. La principal causa que se baraja como origen del fuego es un rayo.

Este mismo lunes, la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, ha advertido de que la situación es "compleja", si bien "nada que ver" con lo "terrible" que fue en la tarde del domingo, por el riesgo para viviendas.

La regidora ha valorado la actuación "ejemplar" de vecinos que refrescaron tanto los entornos de sus casas como las de aquellas personas que no se encontraban en ellas.

Varios helicópteros, hidroaviones y brigadas, así como medios del Ministerio para la Transición Ecológica, participan en las tareas de extinción.