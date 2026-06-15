Desactivada la situación 2 por el incendio de Padrón (A Coruña)

Un helicóptero trata de extinguir un incendio, a 13 de junio de 2026, en Padrón, A Coruña - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural ha desactivado la situación 2 por cercanía a núcleos poblacionales que afectaba al ayuntamiento de Padrón por el incendio originado en la parroquia de Herbón el pasado viernes. El fuego afecta ya a unas 350 hectáreas.

Durante el fin de semana, alrededor de unas 100 personas entre operarios de medios aéreos y personal de tierra, con maquinaria pesada y motobombas, además de bomberos forestales, han trabajado para intentar reducir el área afectada.

Este domingo, agentes desplazados al lugar aseguraban que la evolución del foco era positiva y que estaba cerca de darse por estabilizado y desactivar la situación 2 por riesgo ante la proximidad del fuego a núcleos poblacionales.

Finalmente, este último extremo se ha confirmado esta mañana.