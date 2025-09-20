Desalojada una nueva aldea en Pantón (Lugo) por el fuego, mientras el resto de evacuados regresan a sus casas

Varias personas observan el incendio desde el mirador de A Lampa en la aldea de Moura, a 19 de septiembre de 2025, en Nogueira de Ramuín, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

Herido un bombero forestal por un posible golpe de calor en un incendio en Xunqueira de Ambía (Ourense), ya extinguido

LUGO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 personas del núcleo de población de Abelairas, en Pantón (Lugo), ha tenido que ser evacuado durante la noche debido al avance del incendio, que ya arrasa alrededor de 1.400 hectáreas. Es la única aldea que permanece desalojada a causa de este fuego, ya que el resto de vecinos han podido volver a sus casas, según informa el 112 Galicia.

Durante el viernes, se llegó a evacuar a 49 personas en Pantón, en los núcleos de Cibrisqueiros, Frontón, Budián e Souto, y hubo desalojos de las aldeas de A Barca y Rosende, en el municipio limítrofe de Sober, a donde pasó el incendio tras saltar el río Cabe, como detalló la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en las últimas horas de la pasada jornada.

Estas medidas se han establecido con motivo de la declaración de la situación 2 en el incendio, lo que implica la adopción de medidas especiales para la protección de la ciudadanía debido a la proximidad del fuego.

Por su parte, en O Bolo (Ourense), se ha desconfinado a los núcleos de Lentellais, Santa Cruz y O Bolo, cuyos vecinos recibieron la orden de encierro en la tarde del viernes. El fuego que avanza en esta municipio, en el que sigue activo el nivel 2 de emergencia, ya calcina 240 hectáreas

HERIDO UN BOMBERO

Por otra parte, un bombero forestal ha resultado herido este viernes tras sufrir un mareo y se estudia su relación con un posible golpe de calor, según informa el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE). Tras el incidente, el efectivo fue trasladado al Hospital de Ourense.

El suceso tuvo lugar en un fuego registrado en la jornada del viernes en Xunqueira de Ambía (Ourense), que quedó extinguido en el mismo día.