Detectado un nuevo foco de lengua azul de serotipo 8 en vacas en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, un nuevo foco de animales bovinos infectados con el serotipo 8 de la lengua azul, en este caso en una explotación de Meira (Lugo).

A comienzos de julio ya se confirmó la circulación del serotipo 8 de la lengua azul en una explotación bovina de Narón (A Coruña); así como el serotipo 3 en A Baña y en Brión. Fueron los primeros casos en 2026 en Galicia y en España desde la finalización en abril del periodo invernal de circulación del vector transmisor (insectos del género 'Culicoides spp').

La detección de este caso se realizó por vigilancia pasiva de los propios ganaderos, que comunicaron las sospechas de la enfermedad, en el marco del programa de vigilancia de la presencia de la lengua azul que desarrolla anualmente la Xunta de Galicia.

El Gobierno gallego ha recordado que los serotipos presentes de esta dolencia en Galicia durante el año 2025 fueron también el 3 y el 8, que afectaron a las cuatro provincias gallegas. El 4 no fue detectado en Galicia, fruto de las campañas de vacunación obligatorias llevadas a cabo en los años precedentes.

Por ello, Medio Rural sigue recomendando la vacunación voluntaria de bovinos y ovinos, pues indica que desde 2025 ya no existe un programa general a nivel nacional de erradicación frente a esta dolencia.

La lengua azul no afecta a las personas, sino solo a los animales rumiantes, que además no se contagian entre ellos, sino solo a través de la picadura del insecto vector.