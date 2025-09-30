Detenido por causar un incendio en Becerreá mientras desbrozaba para una empresa sin contrato

LUGO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este martes a un hombre de 48 años, de nacionalidad portuguesa, como presunto autor de un incendio forestal por una "imprudencia" mientras desbrozaba en Becerreá (Lugo) el pasado 18 de septiembre.

Según informa la Guardia Civil en un comunicado, este hombre era un trabajador sin contrato que realiza trabajos de limpieza y desbroce en los márgenes de una carretera en la parroquia de Vilachá.

"Llevaba trabajando sin contrato laboral varios meses, teniendo constancia fehaciente el propietario de la empresa de dicha vicisitud, ya que era el mismo que le pagaba a final de mes en efectivo y sin ningún tipo de justificante oficial", explica la Guardia Civil.

Los agentes observaron que en la zona en la que se inició el incendio había sido desbrozada ese mismo día, por lo que se identificó en las inmediaciones a dos trabajadores de una empresa de desbroces, uno de los cuales era el conductor de un tractor con la desbrozadora acoplada, el cual intentó abandonar el lugar ante la presencia de la patrulla.

La investigación determinó que el incendio fue provocado por las chispas originadas en las piedras por la maquinaria desbrozando los márgenes de la carretera que se dirige al pueblo de Bustelo. La Conselleria de Medio Rural de la Xunta de Galicia había catalogado el índice de riesgo diario de incendio forestal como alto. Las diligencias policiales han sido remitidas a la Autoridad Judicial.

En un vídeo distribuido por la Guardia Civil este martes se observa que a este hombre le pusieron esposas y fue llevado detenido por un agente a un cuartel. Se le acusa de ser presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.

Este incendio afectó a unas 13 hectáreas de monte raso y arbolado. Participaron medios terrestres y aéreos para su extinción.