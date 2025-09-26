Detenido un vecino de A Estrada (Pontevedra) como responsable de un incendio forestal

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del municipio pontevedrés de A Estrada detuvo a un vecino de la localidad, de 49 años, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de incendio forestal.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron el día 25 a las 01.30 horas cuando recibieron la alerta de que un varón estaba prendiendo fuego por la carretera.

Hasta el punto se dirigió una patrulla de la Guardia Civil que encontró un contenedor de basura completamente quemado y, en dirección a la playa fluvial de Liñares, un incendio forestal en el margen de la vía.

Por ello, en el lugar se personó una brigada de extinción de incendios, dos motobombas y dos agentes forestales que logran extinguir el incendio sobre las 03.00 horas.

La patrulla peinó las inmediaciones sin localizar a nadie, hasta que a unos 200 metros del incendio encontraron a una persona que coincidía con la descripción del supuesto autor de los hechos y entre sus pertenencias llevaba, entre otras cosas, siete mecheros.

Los agentes procedieron a detener al hombre y el Juzgado número 1 de A Estrada decretó su puesta en libertad.