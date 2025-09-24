La Diputación de A Coruña y la Asociación de Mujeres Rurales de Cerceda impulsan iniciativas de difusión

A CORUÑA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Mar y Medio Rural de la Diputación de A Coruña, Cristina Capelán, ha visitado este miércoles la Asociación de Mujeres Rurales A Xungueira das Encrobas, en el municipio de Cerceda, para conocer el proyecto apoyado por la institución provincial en el marco de su línea de subvenciones a entidades rurales.

Gracias a esta aportación, la organización pudo adquirir nuevos recursos materiales para continuar su labor de recuperación y difusión de la cultura tradicional gallega. Se adquirieron panderetas nuevas para clases y actuaciones, micrófonos con soportes y cables, y se confeccionaron nuevas prendas de indumentaria tradicional.

Cristina Capelán destacó el papel esencial que desempeñan entidades como A Xungueira en la revitalización cultural de las zonas rurales. La diputada destacó la capacidad de esta asociación para crear espacios de encuentro en torno a la danza, el canto y la música tradicional.