El DOG recoge la mayor convocatoria de ayudas Leader de la historia, dotada con 28,7 millones hasta 2028

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge este lunes la mayor convocatoria de la historia de ayudas Leader, dotada con 28,7 millones de euros a distribuir en el período 2026-2028.

Tal y como ha señalado la Xunta en una nota, se trata de una convocatoria trianual, lo que supone "una importante ventaja para los promotores de los proyectos", que podrán desarrollar su iniciativa con un mayor margen temporal. Estos fondos forman parte del presupuesto total de la intervención Leader en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (PEPAC), que asciende a 56,9 millones de euros para todo el período.

Las personas beneficiarias de estas ayudas son las entidades públicas de carácter local o comarcal, las personas físicas y jurídicas y también las comunidades de montes y sus mancomunidades. A través de este presupuesto, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en un 80%, podrán impulsarse iniciativas que supongan la puesta en marcha de proyectos productivos generadores de empleo y autoempleo, así como no productivos que beneficien a la población rural.

En concreto, recoge la orden, podrán financiarse proyectos de carácter productivo vinculados a la creación, ampliación y modernización de Pymes, en ámbitos como el turismo, empresas prestadoras de servicios o industrias, entre otros. De este modo, se apoyan tanto pequeñas iniciativas de transformación y comercialización de productos agrarios como establecimientos de turismo rural o restaurantes, pequeñas industrias, talleres, peluquerías o tiendas de ámbito local. El plazo para presentar las solicitudes comienza este martes y estará abierto durante dos meses, hasta el seis de abril.

BONO ACTIVA RURAL

En esta convocatoria sigue disponiéndose del Bono Activa Rural, una subvención que se basa en un importe de ayuda a tanto global destinado a la creación y puesta en marcha de actividades no agrarias en estos entornos.

La ayuda no estará vinculada a la justificación de ningún gasto o inversión, sino que se vincula al mantenimiento de la actividad y al cumplimiento del plan empresarial presentado por la persona beneficiaria durante, por lo menos, cinco años, contados desde la fecha del alta censal.

Este plan empresarial deberá demostrar la viabilidad económica y técnica de la empresa, apoyándose para eso en las condiciones de mercado. Los proyectos que se beneficien de esta modalidad de ayuda concurren con los demás proyectos de naturaleza productiva que se presentan al amparo de las diferentes convocatorias.

Las personas beneficiarias de esta tipología de proyectos son las personas físicas que se den de alta en el régimen de trabajadores autónomos y generen una actividad empresarial a título individual en la que, por lo menos, creen su puesto de trabajo. La ayuda podrá alcanzar hasta un máximo de 18.000 euros.