La "élite" del vacuno frisón volverá a reunirse en Abanca Cimag-GandAgro en febrero de 2027 en Silleda

Feria Silleda - PICASA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La VI Feria Profesional de Maquinaria, Agricultura y Ganadería, Abanca Cimag-GandAgro, que se celebrará del 25 al 27 de febrero de 2027 en la Feira Internacional de Galicia Abanca en Silleda, será una vez más el principal escaparate de "la calidad y el potencial" del vacuno frisón a través de sus tradicionales certámenes ganaderos.

El programa central incluirá los concursos morfológicos, programados para el sábado 27 de febrero, bajo la organización de la Federación Frisona Galega (Fefriga) y la Fundación Semana Verde de Galicia. Durante esa jornada se disputarán la trigésimo quinta edición del Concurso Autonómico de la Raza Frisona Fefriga y la trigésimo octava convocatoria del Open Internacional de la Raza Frisona GandAgro.

Los animales participantes competirán por las distinciones de Campeona de Galicia y Campeona Internacional en las secciones de ternera, novilla, vaca joven, vaca intermedia y vaca adulta, además de los títulos de Gran Campeona en las categorías de novilla y vaca.

Paralelamente, se otorgarán galardones al Mejor Criador Autonómico e Internacional (tanto en modalidad absoluta como de novillas) y a la Mejor Ganadería de Nueva Participación. La jornada previa, el viernes 26 de febrero, estará dedicada a las promesas del sector con la celebración del XLVI Concurso Internacional de Jóvenes Manejadores 'Memorial Luis Louzao'.

Ese mismo día se desarrollará el XXIV Concurso Internacional de Jóvenes Preparadores de Ganado GandAgro'27, centrado en la destreza para acondicionar a los ejemplares. Ambas citas estarán coordinadas por el Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia con la colaboración de Fefriga y la Fundación Semana Verde.