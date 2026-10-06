Emisoristas del servicio antincendios protestan ante la Xunta para una mejora de categoría tras "20 años igual"

Protesta de emisoristas y vigilantes del servicio antincendios ante la Dirección Xeral de Defensa do Monte, en el compostelano barrio de San Lázaro - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de emisoristas y vigilantes del servicio antincendios se ha concentrado en la mañana de este martes ante la sede de la Dirección Xeral de Defensa do Monte --dependiente de la Consellería do Medio Rural--, en el compostelano barrio de San Lázaro, para reclamar mejoras laborales.

En declaraciones a Europa Press, Domingo Trillo, emisorista-vigilante fijo del servicio, ha relatado que llevan "desempeñando funciones muy superiores a las que se reconocen en el V Convenio (de la Xunta) como en sucesivos Pladigas". "En 2008 se comprometió una reclasificación y 20 años después seguimos igual", denuncia.

En concreto, critican que se mantienen en una categoría C2 nivel 14, cuando en otras comunidades trabajadores con funciones similares están en un rango de C1. Esta diferencia se traduce en peores condiciones retributivas y un menor reconocimiento.

Al respecto, Trillo cifra "en torno a 300" los profesionales en esta situación entre las diferentes categorías. Asegura que "el 95% de los trabajadores en encuestas internas apoyan" estas protestas, por lo que "hay que tomar medidas".

La concentracion ha tenido lugar tras un pancarta en la que se podía leer 'Responsabilidade asumida = categoría merecida. Reclasificación xa'. Pasadas las 10,30 horas, los manifestantes han cortado un carril del tráfico ante la Dirección Xeral mientras hacían sonar silbatos y gritaban consignas como: 'Sen comunicación non hai extinción' o 'Traballo digno todo o ano'.

AUMENTO DE FUNCIONES

Los emisoristas y vigilantes se encargan de recepción de avisos y llamadas para una respuesta rápida contra los incendios forestales. Mantienen comunicaciones permanentes con servicios y equipos de intervención, en un seguimiento de incidencias en tiempo real, con coordinación operativa y gestión de información.

Este portavoz del colectivo de emisoristas advierte que "cada vez" asumen "más funciones complejas", "tanto en calidad como en cantidad". Explica que el servicio se modernizó y entraron nuevas tecnologías y "servicios de comunicaciones nuevos", "pero el grupo profesional sigue anclado en 2008".

Y es que en 2008 "el trabajo de emisorista se limitaba a poco más que tomar nota y transmitir un mensaje". "Pero a día de hoy manejamos aplicaciones complejas, expedimos personal para atender fuegos y alarmas, gestionamos todo lo relativo a temas de intendencias de los distritos... Infinidad de temas", enumera.

"Prácticamente somos la navaja suiza del servicio, tocamos los palos, y queremos que eso se reconozca", resume Trillo.

SIN NEGOCIACIÓN

De tal forma, exigen que se abra una mesa de negociación, puesto que censuran que no tienen respuesta por parte de Medio Rural para sentarse.

Recuerda que en 2023 ya recogieron 300 firmas "para pedir una reunión con la Dirección Xeral", sin embargo, "nunca se atendió". "Este año se volvieron a hacer varias peticiones y siguen sin atendernos", se queja, "el silencio absoluto". "Al final no nos dejaron otra opción que venir aquí", sentencia.