Emprendedores en el rural pueden solicitar ayudas de hasta 35.000 euros de la Xunta para apoyar a 800 negocios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Emprendedores en el rural podrán solicitar desde este sábado, 31 de enero, ayudas convocadas por la Xunta, dotadas con 6,7 millones. El Gobierno gallego prevé apoyar 800 negocios, con hasta 35.000 euros por proyecto.

El plazo de solicitud de ayudas permanecerá abierto hasta el 2 de marzo de 2026, según informa la Consellería de Emprego en un comunicado este viernes.

Estas aportaciones permitirán a las personas emprendedoras financiar equipación informática, mobiliario, reformas y habilitación de locales, gastos notariales o de alquiler y la compra de activos pertenecientes a establecimientos existentes.

Esta medida se enmarca en la estrategia de emprendimiento, actualmente en periodo de consultas con el sector, orientada a fijar actividad económica en el rural y el relevo generacional.

Como principal novedad, se valorarán aspectos vinculados con el sector de la actividad --con especial atención al primario, al forestal, a la prevención de incendios y a los servicios sociales--, así como la localización en ayuntamientos emprendedores o de menos de 20.000 habitantes, con una priorización de aquellos de menor población.

A través de esta línea de ayudas se han beneficiado 3.400 emprendedores desde 2022, según datos de la Xunta.