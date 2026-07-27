Escotet traslada su "solidaridad" a los afectados por los incendios y valora la "labor titánica" del dispositivo

El presidente de Abanca y su consejero delegado, Juan Carlos Escotet y Francisco Botas, respectivamente - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, traslada su "solidaridad" a los afectados y desplazados por los incendios forestales activos en la Península ante la "muy lamentable situación" que viven estas zonas.

Asimismo, valora la "labor titánica" del dispositivo contra incencios por su trabajo tratando de apagar las llamas para "mitigar" el efecto en el territorio.

Escotet ha comenzado así su comparecencia en una convocatoria para presentar los resultados de la entidad durante el primer semestre, ante la gravedad de los hechos.

Los incendios forestales han quemado entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2026 un total de 172.396,10 hectáreas, frente a las 29.817 hectáreas en el mismo periodo de 2025, lo que supone seis veces más de superficie quemada.