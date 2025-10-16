Estabilizado el fuego de A Gudiña, que apunta a "reproducción" del declarado domingo y calcina 40 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que está estabilizado el incendio forestal del ayuntamiento ourensano de A Gudiña, en la parroquia de Parada da Serra, que calcina 40 hectáreas.

El departamento autonómico ha detallado que el fuego, que apunta a una "reproducción" del registrado el pasado domingo en la misma zona, quedó estabilizado a las 22.18 horas de este miércoles tras iniciarse a las 16.32 de la misma jornada.

De esta forma, según las últimas estimaciones, las llamas afectan a una superficie de 40 hectáreas y para su extinción se movilizaron nueve agentes, 12 brigadas, seis motobombas, dos palas, cinco helicóptero y seis aviones.