Estabilizado el incendio que ha calcinado 50 hectáreas en A Mezquita

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural da por estabilizado el incendio que entró este domingo desde Portugal a A Mezquita (Ourense) y que ha afectado a unas 50 hectáreas. Continúa activo, por su parte, el fuego de A Capela, que ha quemado ya unas 30 hectáreas.

Así, el incendio registrado en la parroquia de Manzalvos de A Mezquita, que había entrado procedente de Portugal en la mañana de este domingo, quedó estabilizado sobre las 22,15 horas.

Según las últimas estimaciones provisionales, la superficie afectada en Galicia por este fuego es de 50 hectáreas. Para su extinción se movilizaron por lo de ahora nueve agentes, 16 brigadas, nueve motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros.

Por su parte, continúa activo el fuego que desde la madrugada del domingo afecta a la localidad coruñesa de A Capela, y que ha quemado ya unas 30 hectáreas de terreno. Para su extinción se movilizaron hasta ahora dos técnicos, 13 agentes, 18 brigadas, 19 motobombas, una pala, tres helicópteros y dos aviones.