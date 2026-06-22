Estabilizado el incendio de A Capela (A Coruña), que afecta a unas 30 hectáreas

Labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense. Foto de archivo. - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural ha informado de la estabilización del incendio que afectaba a A Capela, en A Coruña, con unas 30 hectáreas quemadas.

Según los datos recabados hasta las 14.00 horas, el foco se ha dado por estabilizado en torno a las 14.30 horas. Se inició en la parroquia de A Capela (homónima al municipio) a las 04.06 horas del domingo.

Para su extinción se han movilizado por el momento dos técnicos, 14 agentes, 21 brigadas, 22 motobombas, una pala, tres helicópteros y dos aviones.

Además, continúa estabilizado el incendio que entró este domingo desde Portugal a A Mezquita (Ourense) y que ha afectado a unas 50 hectáreas.

Registrado en la parroquia de Manzalvos de A Mezquita -procedente de Portugal- en la mañana de este domingo, quedó estabilizado sobre las 22,15 horas de la misma jornada, tal y como informó Medio Rural esta mañana.

Según las últimas estimaciones provisionales, la superficie afectada en Galicia por este fuego es de 50 hectáreas. Para su extinción se movilizaron por lo de ahora nueve agentes, 16 brigadas, nueve motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros.