Estabilizado un incendio declarado en Oia (Pontevedra), tras calcinar unas 10 hectáreas

Un helicóptero colabora en las labores de extinción de un incendio forestal. Foto de archivo. - Carlos Castro - Europa Press

VIGO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio que fue declarado en la mañana de este martes en Oia (Pontevedra) ha quedado estabilizado tras calcinar unas 10 hectáreas.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Consellería do Medio Rural, el incendio se registró en la parroquia de Loureza poco antes de las 9,00 horas y quedó estabilizado sobre las 11,16 horas.

La lluvia facilitó las labores de extinción en las que han participado un técnico, seis agentes, siete brigadas, siete motobombas y dos palas.

También participaron dos helicópteros y tres aviones, que ya se han retirado.