Estabilizado un incendio declarado en Oia (Pontevedra), tras calcinar unas 10 hectáreas

Un helicóptero colabora en las labores de extinción de un incendio forestal. Foto de archivo.
Un helicóptero colabora en las labores de extinción de un incendio forestal. Foto de archivo. - Carlos Castro - Europa Press
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 6 octubre 2026 11:43
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VIGO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio que fue declarado en la mañana de este martes en Oia (Pontevedra) ha quedado estabilizado tras calcinar unas 10 hectáreas.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Consellería do Medio Rural, el incendio se registró en la parroquia de Loureza poco antes de las 9,00 horas y quedó estabilizado sobre las 11,16 horas.

La lluvia facilitó las labores de extinción en las que han participado un técnico, seis agentes, siete brigadas, siete motobombas y dos palas.

También participaron dos helicópteros y tres aviones, que ya se han retirado.

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