Estabilizado el incendio forestal de Ponteareas (Pontevedra) tras quemar 60 hectáreas

Incendio en Ponteareas. - BOMBEROS DE PONTEAREAS

PONTEVEDRA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural ha dado por estabilizado el incendio forestal que desde este martes afecta al municipio pontevedrés de Ponteareas, y que ha quemado unas 60 hectáreas.

Según ha informado la Xunta, el fuego se inició este martes a las 17,39 horas en la parroquia de Nogueira, y está estabilizado desde poco después de las 9,30 horas de este miércoles. Ha afectado a una superficie de unas 60 hectáreas.

Para su extinción se movilizaron, por lo de ahora, cinco técnicos, 23 agentes, 32 brigadas, 26 motobombas, tres palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones. Entre los medios desplegados también estuvieron medios estatales, concretamente dos brigadas --BRIF Laza y BRIF Tabuyo-- y cuatro helicópteros.