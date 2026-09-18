Estabilizado el incendio forestal de Silleda (Pontevedra), con una superficie quemada que sube a 60 hectáreas

Un helicóptero colabora en las labores de extinción de un incendio forestal. Foto de archivo. - Carlos Castro - Europa Press

PONTEVEDRA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal registrado en el ayuntamiento pontevedrés de Silleda, en la parroquia de Oleiros, está estabilizado desde las 19.17 horas de este viernes.

El fuego se inició a las 22.49 horas de este jueves y, según las últimas estimaciones provisionales, afecta una superficie de 60 hectáreas.

Para su extinción se han movilizado hasta el momento 14 agentes, 19 brigadas, 21 motobombas, 3 palas, 2 técnicos, 3 aviones y 3 helicópteros.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa, Paula Fernández, ha explicado que el fuego se encuentra en el entorno del yacimiento de petroglifos de Chao de Petos, en el monte de Castro Montaz, por lo que "habrá qué el nivel de afectación" a esta valiosa zona arqueológica.