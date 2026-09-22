Estabilizado el incendio de Porto do Son (A Coruña), que afecta a 45 hectáreas

Un helicóptero trabaja en las tareas de extinción del incendio de Porto do Son, a 21 de septiembre de 2026, en Porto do Son, A Coruña, Galicia (España). Un incendio forestal se encuentra activo en el municipio coruñés de Porto do Son este lunes, en el cua
Un helicóptero trabaja en las tareas de extinción del incendio de Porto do Son, a 21 de septiembre de 2026, en Porto do Son, A Coruña, Galicia (España). Un incendio forestal se encuentra activo en el municipio coruñés de Porto do Son este lunes, en el cua - Agostime - Europa Press
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Publicado: martes, 22 septiembre 2026 19:24
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal registrado en la parroquia de Ribasieira, en Porto do Son, ha sido estabilizado a las 18,15 horas y afecta a unas superficie de 45 hectáreas.

Según ha informado la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició a las 14,42 horas del lunes y en su extinción se han movilizado, hasta el momento, 2 técnicos, 25 agentes, 34 brigadas, 21 motobombas, 2 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 7 helicópteros y 5 aviones.

La Consellería do Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Asimismo, está disponible para su descarga ALume, a app para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia. También existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.

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