Estabilizado el incendio de Porto do Son (A Coruña), que afecta a 45 hectáreas

Un helicóptero trabaja en las tareas de extinción del incendio de Porto do Son, a 21 de septiembre de 2026, en Porto do Son, A Coruña, Galicia (España). Un incendio forestal se encuentra activo en el municipio coruñés de Porto do Son este lunes, en el cua - Agostime - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal registrado en la parroquia de Ribasieira, en Porto do Son, ha sido estabilizado a las 18,15 horas y afecta a unas superficie de 45 hectáreas.

Según ha informado la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició a las 14,42 horas del lunes y en su extinción se han movilizado, hasta el momento, 2 técnicos, 25 agentes, 34 brigadas, 21 motobombas, 2 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 7 helicópteros y 5 aviones.

La Consellería do Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Asimismo, está disponible para su descarga ALume, a app para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia. También existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.