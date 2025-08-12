Evacuan a medio centenar de ancianos de la residencia de A Mezquita (Ourense) por precaución ante el incendio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de ancianos han sido evacuados de la residencia de mayores de San Martiño de A Mezquita (Ourense) de forma preventiva por el incendio que se activó este martes a las 09.42 en la parroquia de Esculqueira.

Tal y como han trasladado fuentes de la Consellería de Política Social, 56 personas han sido transportadas al centro de salud del pueblo, de manera preventiva. Aunque "la idea es que vuelvan al centro para pasar la noche, esto dependerá de la situación".

En esta línea, han explicado que el traslado se ha realizado en ambulancias, en coordinación con el 061 y la Cruz Roja, y otros tipos de vehículos, como microbuses.

Asimismo, Política Social ha asegurado que "por si fuera necesario", en estos momentos ya hay movilizadas "más de 200 plazas residenciales en la provincia".

Así, podrán utilizarlas tanto algunos de los dependientes desplazados de sus centros, como también otras personas mayores a las "que pudiera hacerles falta porque tuvieran que ser evacuadas de sus domicilios por cercanía de las llamas".