Extinguido el conato de incendio dentro del Parque Natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés

Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio de Porto do Son, a 21 de septiembre de 2026, en Porto do Son - Agostime - Europa Press

OURENSE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conato de incendio forestal declarado este martes dentro del Parque Natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés ha quedado extinguido a las 21.15 horas de este martes, según informa la Consellería de Medio Rural.

En concreto, el fuego había comenzado a las 19.44 horas en la parroquia de Randín, en el municipio ourensano de Calvos de Randín.

Según las estimaciones, el conato afectó a una superficie de 0,03 hectáreas. En los trabajos de extinción participaron de forma acumulada un agente, dos brigadas, una motobomba y un helicóptero.

Por su parte, el incendio forestal registrado en la parroquia de Ribasieira, en Porto do Son, consiguió ser estabilizado a las 18,15 horas, pero ha calcinado una superficie de 45 hectáreas.