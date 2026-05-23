Extinguido un incendio de 1,6 hectáreas que afectó a las Fragas do Eume

Archivo - Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado en Monfero (A Coruña) en la noche del viernes ha calcinado un total de 1,6 hectáreas, de las que 0,05 corresponden al Parque Natural das Fragas do Eume, según la información facilitada por la Consellería do Medio Rural.

Con todo, el fuego pudo ser apagado varias horas después de originarse. En concreto, el fuego se inició a las 23.04 horas en la parroquia de Queixeiro y quedó extinguido a las 02.30 de la madrugada del sábado.

Para su extinción, el departamento autonómico movilizó un agente, dos brigadas y dos motobombas.