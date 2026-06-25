Extinguido el incendio del ayuntamiento coruñés de A Capela que afectó al Parque Natural Fragas do Eume

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el incendio forestal registrado en el municipio coruñés de A Capela y que afectó al Parque Natural Fragas do Eume.

Según la información de Medio Rural, el incendio comenzó a las 05.27 horas del martes y afectó finalmente una superficie de 52,85 hectáreas, de las cuales 39,85 corresponden a monte raso y las 13 restantes a arborado. Se ha dado por extinguido pasadas las 10,30 horas de este jueves.

Para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, tres técnicos, 24 agentes, 37 brigadas, 28 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco aviones y cinco helicópteros.