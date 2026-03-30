Extinguido un incendio en Calvos de Randín (Ourense) que afectó al parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Medio Rural ha informado de que un incendio forestal registrado en el ayuntamiento ourensano de Calvos de Randín, que afectó al parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés, ha sido extinguido.
En un comunicado, la Xunta ha subrayado que el fuego, que se registró en la parroquia de Randín, se dio por extinguido desde pasadas las 19.40 horas de este domingo.
Las llamas se iniciaron minutos antes de las 18.30 horas y afectó a una superficie de 0,06 hectáreas, todas arboladas, dentro de dicho parque natural. Por ello fue necesaria la intervención de un agente, dos brigadas y una motobomba.
La Consellería ha recordado que está a disposición de los ciudadanos el número de teléfono gratuito 085 al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Además, existe también un teléfono gratis y anónimo para denunciar cualquier actividad presuntamente delictiva incendiaria: 900 815 085.