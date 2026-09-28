Extinguido el incendio forestal de Calvos de Randín (Ourense), que calcinó 518 hectáreas

Varias personas trabajan en la extinción del fuego, a 24 de septiembre de 2026, en Calvos de Randín, Ourense, Galicia. - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal que permanecía activo en el ayuntamiento ourensano de Calvos de Randín ha quedado extinguido tras calcinar 518,1 hectáreas.

Según ha trasladado el departamento autonómico, 370 de las hectáreas afectadas corresponden a superficie arbolada, mientras que las 148,1 restantes, a rasa.

Durante el incendio la Xunta tuvo que declarar la situación 2 de emergencia, como medida preventiva, por la cercanía del fuego al núcleo de As Meaus, en el ayuntamiento limítrofe de Baltar.

Para la extinción de las llamas fueron movilizados, en total, siete técnicos, 48 agentes, 55 brigadas, 33 motobombas, cinco palas, seis unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 11 aviones.

La Consellería recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que se debe llamar en caso de detectar algún fuego forestal. A su vez, también está disponible para su descarga Alume, la app para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.