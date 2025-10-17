Extinguido el incendio forestal de A Gudiña (Ourense) tras calcinar más de 43 hectáreas

Varios servicios de emergencia trabajan en la extinción del fuego, en las proximidades de O Bolo, a 19 de septiembre de 2025, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal de la parroquia de Parada da Serra, en el municipio ourensano de A Gudiña, ha quedado extinguido tras calcinar 43,47 hectáreas.

El departamento autonómico ha detallado que el fuego, que quedó extinguido a las 20.50 horas de este jueves, indica que se trata de una "reproducción" del registrado el pasado domingo en la misma zona.

El incendio, que se originó a las 16.32 horas de este miércoles, afectó a una superficie de 43,47 hectáreas, de las cuales 43,07 son de monte raso y 0,4 de arbolado.

La Consellería ha detallado que para extinguir el incendio se movilizaron, de forma acumulada, 10 agentes, 14 brigadas, siete motobombas, dos palas, cinco helicóptero y seis aviones.