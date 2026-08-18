Extinguido el incendio forestal de Lousame (A Coruña) tras calcinar más de 30 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el incendio forestal de Lousame (A Coruña), originado en la parroquia de Lesende, que ha calcinado un total de 31,41 hectáreas.

Según ha informado el departamento autonómico en un comunicado, el fuego quedó extinguido a las 18,15 horas de este martes y se originó el viernes a las 17.32 horas.

Las llamas han arrasado un total de 31,41 hectáreas, la mayoría de monte arbolado. Para extinguir el fuego movilizaron a dos técnicos, 23 agentes, 36 brigadas, 28 motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.