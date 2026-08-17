Extinguido el incendio forestal de O Riós (Ourense) tras calcinar más de 28 hectáreas

Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 17 agosto 2026 20:00
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal del ayuntamiento ourensano de O Riós, parroquia de Fumaces e A Trepa, ha quedado extinguido tras calcinar 28,21 hectáreas.

   Según ha indicado el departamento autonómico en un comunicado, el fuego quedó extinguido a las 19.26 horas de este lunes tras iniciarse el sábado a las 16.54 horas.

   Las llamas calcinaron 28,21 hectáreas --18,71 de monte raso y 9,5 de arbolado-- y para su extinción movilizaron tres técnicos, 22 agentes, 30 brigadas, 21 motobombas, tres palas, tres helicópteros y siete aviones.

   La Consellería ha recordado que los ciudadanos tiene a su disposición el número de teléfono gratis 085, para llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado