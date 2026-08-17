Extinguido el incendio forestal de O Riós (Ourense) tras calcinar más de 28 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal del ayuntamiento ourensano de O Riós, parroquia de Fumaces e A Trepa, ha quedado extinguido tras calcinar 28,21 hectáreas.
Según ha indicado el departamento autonómico en un comunicado, el fuego quedó extinguido a las 19.26 horas de este lunes tras iniciarse el sábado a las 16.54 horas.
Las llamas calcinaron 28,21 hectáreas --18,71 de monte raso y 9,5 de arbolado-- y para su extinción movilizaron tres técnicos, 22 agentes, 30 brigadas, 21 motobombas, tres palas, tres helicópteros y siete aviones.
La Consellería ha recordado que los ciudadanos tiene a su disposición el número de teléfono gratis 085, para llamar en caso de detectar algún incendio forestal.