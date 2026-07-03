Extinguido el incendio forestal de Vilanova, que calcinó dos hectáreas, y controlado el de O Grove

Vecinos de Cambados durante las tareas de extinción de un incendio forestal, a 2 de julio de 2026, en el límite entre los municipios de Vilanova de Arousa y Cambados, Pontevedra, Galicia- - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el incendio que se originó este jueves en la localidad pontevedresa de Vilanova de Arousa, que calcinó dos hectáreas, y ha confirmado que ya está controlado el que se inició en O Grove, que afecta a tres hectáreas.

Según han confirmado fuentes del departamento autonómico a Europa Press, el fuego de Vilanova quedó extinguido a las 06.21 horas tras iniciarse sobre las 17.45 horas en la parroquia de Deiro, en Vilanova.

Este fuego se inició en el límite entre Vilanova y Cambados y amenazó a una vivienda de madera ubicada en un pinar. Medio Rural descartó la activación del nivel 2.

Finalmente, el incendio calcinó dos hectáreas de superficie arbolada y para su extinción se movilizaron cuatro agentes, seis brigadas, seis motobombas, tres helicópteros y dos aviones.

O GROVE Y A ILLA DE AROUSA

Por otro lado, la Consellería ha dado por controlado, a las 06.55 horas, el incendio forestal de O Grove, que calcinó una superficie estimada de tres hectáreas.

En las labores de extinción trabajan un total de siete agentes, seis brigadas, siete motobombas, tres helicópteros y cuatro aviones.

Asimismo, A Illa de Arousa también registró en la tarde de este jueves un pequeño incendio forestal en la zona de Carreirón, entre dos campings.

En este caso, el fuego se logró extinguir a las 22.07 tras afectar a 0,08 hectáreas de monte raso. Un agente, una brigada y un helicóptero fueron los medios movilizados por el departamento autonómico.