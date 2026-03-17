Extinguido el incendio de Muíños (Ourense) tras calcinar 22,8 hectáreas en el Parque Natural do Xurés

Archivo - Efectivos de emergencias realizan labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural informó de que el incendio forestal de Muíños, en la parroquia de Requiás, quedó extinguido tras afectar a 22,8 hectáreas de monte raso en el Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

Según ha indicado la Consellería en un comunicado, el fuego, que comenzó a las 07.23 horas de este martes, quedó extinguido a las 15.26 horas de esta jornada.

Hasta el punto, para hacer frente a las llamas, movilizaron a un técnico, ocho agentes, cinco brigadas y tres motobombas.

La Consellería do Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Además, el número 900 815 085 es anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictuosa incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento.