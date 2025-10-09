Extinguido el incendio de Pantón que obligó a cortar el tren entre Monforte y Ourense

Publicado: jueves, 9 octubre 2025 19:31

    SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

    El incendio de Pantón (Lugo) declarado este jueves ha quedado extinguido tras quemar 0,1 hectáreas, un fuego que obligó a cortar el tren entre Monforte y Ourense.

    Según informa Medio Rural a Europa Press, el incendio, iniciado a las 13,18 horas, ha quedado extinguido a las 18,55 horas. Se cree que se trata de una "posible reproducción" del incendio que afectó el mes pasado a Pantón.

    Asimismo, se ha autorizado reanudar la tensión de la catenaria, que fue cortada a petición de los bomberos para las tareas de extinción, por lo que podrán volver a circular trenes. El fuego se inició en una ladera de difícil acceso cerca de las vías del tren.

   Trabajaron en las tareas de extinción un helicóptero, una motobomba, dos brigadas y un agente.

   El gran incendio forestal de Pantón, declarado el 18 de septiembre, quedó extinguido el 29 de septiembre tras calcinar más de 1.800 hectáreas.

